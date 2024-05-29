Não é tão simples: os cuidados com as respostas de Inteligência Artificial!

O uso das ferramentas de Inteligência Artificial (IA), como ChatGPT ou Gemini, está muito popular, mas nem sempre suas respostas são exatamente verdade. Assim, temos que tomar alguns cuidados ao acreditar plenamente no que recebemos de informações vindas destas plataformas. Nesta edição do “CBN é a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer esses cuidados e entender como e porque as ferramentas de IA podem simplesmente alucinar. Ouça a conversa completa!