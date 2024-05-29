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CBN e a Tecnologia

Não é tão simples: os cuidados com as respostas de Inteligência Artificial!

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 11:09

Publicado em 

29 mai 2024 às 11:09
Inteligência Artificial
Inteligência Artificial Crédito: Pixabay
O uso das ferramentas de Inteligência Artificial (IA), como ChatGPT ou Gemini, está muito popular, mas nem sempre suas respostas são exatamente verdade. Assim, temos que tomar alguns cuidados ao acreditar plenamente no que recebemos de informações vindas destas plataformas. Nesta edição do “CBN é a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer esses cuidados e entender como e porque as ferramentas de IA podem simplesmente alucinar. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 29-05-24.mp3

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