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CBN e a Tecnologia

Não é mito: por que o Wi-Fi "cai" perto da cozinha? Especialista explica!

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 11:20

Publicado em 

29 mai 2026 às 11:20
Wi-Fi, internet sem fio
Wi-Fi, internet sem fio Crédito: Pixabay
A cozinha é um dos piores cômodos para a utilização do Wi-Fi em casa. Você já percebeu que a rede sem fio da casa funciona lindamente…até você entrar na cozinha? É abrir a geladeira, ligar o micro-ondas ou começar a fritar um ovo que a internet parece entrar em dieta e "some" do mapa! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos descobrir por que a cozinha pode virar a maior inimiga do seu sinal Wi-Fi, entender como eletrodomésticos interferem na conexão e aprender dicas simples para parar de brigar com a internet justamente na hora de ver receita, vídeo ou mandar mensagem no grupo da família. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 29-05-26.mp3

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