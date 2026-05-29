Não é mito: por que o Wi-Fi "cai" perto da cozinha? Especialista explica!

A cozinha é um dos piores cômodos para a utilização do Wi-Fi em casa. Você já percebeu que a rede sem fio da casa funciona lindamente…até você entrar na cozinha? É abrir a geladeira, ligar o micro-ondas ou começar a fritar um ovo que a internet parece entrar em dieta e "some" do mapa! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos descobrir por que a cozinha pode virar a maior inimiga do seu sinal Wi-Fi, entender como eletrodomésticos interferem na conexão e aprender dicas simples para parar de brigar com a internet justamente na hora de ver receita, vídeo ou mandar mensagem no grupo da família. Ouça a conversa completa!