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CBN e a Tecnologia

Não aguenta mais apagar arquivos? Os apps que "acabam" com a memória do seu celular

Ouça os destaques do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 11:57

Publicado em 

14 mai 2025 às 11:57
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
Grande parte dos usuários enfrenta falta de espaço nos seus celulares. Esse consumo acontece não só pelo tamanho dos aplicativos, mas também por acúmulo de dados temporários e funções internas, que podem ocupar uma grande parte do armazenamento do seu aparelho. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer os principais aplicativos vilões do espaço de memória do seu smartphone. WhatsApp, Instagram e apps de bancos são alguns dos "vilões". Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -14-05-25.mp3

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