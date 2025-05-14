Não aguenta mais apagar arquivos? Os apps que "acabam" com a memória do seu celular

Grande parte dos usuários enfrenta falta de espaço nos seus celulares. Esse consumo acontece não só pelo tamanho dos aplicativos, mas também por acúmulo de dados temporários e funções internas, que podem ocupar uma grande parte do armazenamento do seu aparelho. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer os principais aplicativos vilões do espaço de memória do seu smartphone. WhatsApp, Instagram e apps de bancos são alguns dos "vilões". Ouça a conversa completa!