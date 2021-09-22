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CBN e a Tecnologia

Na internet: os principais golpes direcionados aos adolescentes e como se proteger

Ouça as dicas do comentarista de tecnologia, Gilberto Sudré

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:06

Publicado em 

22 set 2021 às 12:06
Golpes digitais agora miram os adolescentes
Golpes digitais agora miram os adolescentes Crédito: Pexels
O Dia do Adolescente foi comemorado nesta terça-feira (21), mas as orientações voltadas a esse público ainda permanecem em áreas diversas. No mundo da web, os adolescentes estão continuamente conectados às redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea. Devido a isso, eles se transformaram em um dos alvos preferidos dos golpistas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" Gilberto Sudré destaca os principais golpes criados especialmente para esse público. Saiba também como se proteger. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 22-09-21.mp3

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