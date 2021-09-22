Na internet: os principais golpes direcionados aos adolescentes e como se proteger

O Dia do Adolescente foi comemorado nesta terça-feira (21), mas as orientações voltadas a esse público ainda permanecem em áreas diversas. No mundo da web, os adolescentes estão continuamente conectados às redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea. Devido a isso, eles se transformaram em um dos alvos preferidos dos golpistas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" Gilberto Sudré destaca os principais golpes criados especialmente para esse público. Saiba também como se proteger. Ouça as explicações completas!