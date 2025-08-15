Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Na era da IA: por que os pais não devem postar fotos dos filhos nas redes?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Agosto de 2025 às 11:11

Publicado em 

15 ago 2025 às 11:11
Criança
Criança Crédito: Pixabay
Vai o alerta! Ao longo dos últimos anos, pais e responsáveis têm sido alertados sobre os riscos de publicar fotos dos filhos online. Mas, na era da inteligência artificial (IA), especialistas reforçam que os pais devem redobrar os cuidados sobre postar esses registros. Além dos deepfakes de IA, existem outros riscos em postar fotos — como expor informações pessoais sensíveis dos jovens a pessoas mal-intencionadas, por exemplo. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -15-08-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados