Na era da IA: por que os pais não devem postar fotos dos filhos nas redes?

Vai o alerta! Ao longo dos últimos anos, pais e responsáveis têm sido alertados sobre os riscos de publicar fotos dos filhos online. Mas, na era da inteligência artificial (IA), especialistas reforçam que os pais devem redobrar os cuidados sobre postar esses registros. Além dos deepfakes de IA, existem outros riscos em postar fotos — como expor informações pessoais sensíveis dos jovens a pessoas mal-intencionadas, por exemplo. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Ouça a conversa completa!