Música e tecnologia: a transformação da indústria fonográfica em décadas

É hora de música! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos convida a bater um papo bem descontraído com o jornalista Edu Henning sobre música e tecnologia. O que mudou da fita cassete até os portais de streaming de música da atualidade? Disco de vinil, fita cassete, CD, DVD, disco Blu-ray, a era do Spotify... E qual é a sua relação em anos com a música? Passado e presente se encontram? Acompanhe ao papo completo!