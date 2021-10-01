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CBN e a Tecnologia

Música e tecnologia: a transformação da indústria fonográfica em décadas

Ouça a participação especial do convidado Edu Henning

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 11:53

Publicado em 

01 out 2021 às 11:53
Spotify é um aplicativo de streaming de música
Spotify é um aplicativo de streaming de música Crédito: Pixabay
É hora de música! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos convida a bater um papo bem descontraído com o jornalista Edu Henning sobre música e tecnologia. O que mudou da fita cassete até os portais de streaming de música da atualidade? Disco de vinil, fita cassete, CD, DVD, disco Blu-ray, a era do Spotify... E qual é a sua relação em anos com a música? Passado e presente se encontram? Acompanhe ao papo completo!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilberto Sudré e Edu Hening - 01-10-21.mp3

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