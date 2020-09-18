Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Mudanças no Whatsapp: app vai ganhar novas ferramentas  

Ouça as novidades com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 11:20

Publicado em 

18 set 2020 às 11:20
O aplicativo mais popular do Brasil, o Whatspp, se prepara para lançar novas ferramentas. Algumas dessas novidades, inclusive, são muito esperadas pelos usuários e já estão em fase de testes. Esse é o assunto desta edição do CBN e a Tecnologia. Gilberto Sudré detalha as cinco mudanças que deverão ser implantadas no app: "Modo Férias"; edição de imagens; o "Doodle" - que vai permitir um Whatsapp mais colorido; um catálogo de negócios e ligação voltado para os usuários business; e alterações no esquema de armazenamento. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 18-09-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados