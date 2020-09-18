Mudanças no Whatsapp: app vai ganhar novas ferramentas  

O aplicativo mais popular do Brasil, o Whatspp, se prepara para lançar novas ferramentas. Algumas dessas novidades, inclusive, são muito esperadas pelos usuários e já estão em fase de testes. Esse é o assunto desta edição do CBN e a Tecnologia. Gilberto Sudré detalha as cinco mudanças que deverão ser implantadas no app: "Modo Férias"; edição de imagens; o "Doodle" - que vai permitir um Whatsapp mais colorido; um catálogo de negócios e ligação voltado para os usuários business; e alterações no esquema de armazenamento. Acompanhe!