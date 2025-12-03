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CBN e a Tecnologia

Mito ou verdade: nossos eletrônicos estão durando menos?

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 03 de Dezembro de 2025 às 11:23

Publicado em 

03 dez 2025 às 11:23
Tablet, aparelhos eletrônicos
Tablet, aparelhos eletrônicos Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, o assunto em destaque é a vida útil dos equipamentos! Você já teve a impressão de que seus produtos não são feitos para durar? Independentemente de marca ou preço, ficamos com a sensação de que alguns apresentam defeito rapidamente após certo tempo ou quantidade de vezes de uso. Isto se chama obsolescência programada. Vamos entender como isto acontece e, em alguns casos, como evitá-la. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 03-12-25.mp3

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