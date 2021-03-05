Mito ou verdade: celular com bateria potente é melhor?  

Você confere as especificações da bateria antes de comprar um celular? Se não, saiba que cada aparelho informa a capacidade de sua bateria, em mAh (miliampére-hora”). E nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré desvenda um questionamento muito comum: é mito ou verdade que um smartphone com bateria mais potente é melhor? O comentarista explica como o sistema de alimentação de energia de um celular funciona, quais as potências dos modelos mais comuns e como escolher o smartphone certo para suas necessidades, de acordo com as especificações de bateria. Acompanhe!