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CBN E A TECNOLOGIA

Mito ou verdade: celular com bateria potente é melhor?  

Ouça as explicações de Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:18

Publicado em 

05 mar 2021 às 10:18
Você confere as especificações da bateria antes de comprar um celular? Se não, saiba que cada aparelho informa a capacidade de sua bateria, em mAh (miliampére-hora”). E nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré desvenda um questionamento muito comum: é mito ou verdade que um smartphone com bateria mais potente é melhor? O comentarista explica como o sistema de alimentação de energia de um celular funciona, quais as potências dos modelos mais comuns e como escolher o smartphone certo para suas necessidades, de acordo com as especificações de bateria. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 05-03-21.mp3

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