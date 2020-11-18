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CBN E A TECNOLOGIA

Mesmo sem a rede plena, já é possível comprar celular 5G no Brasil

Ouça os detalhes com Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:43

Publicado em 

18 nov 2020 às 12:43
O Brasil ainda caminha na implementação do 5G no país. O leilão do espaço do espectro exclusivo da rede, que precisa de uma nova frequência para funcionar em capacidade plena - 3,5GHz, deve ocorrer somente em 2021. Essa frequência ainda está indisponível para as operadores brasileiras, mas algumas delas já oferecem o serviço através de DSS (compartilhamento dinâmico de espectro), "emprestando" as faixas de frequência do 3G e 4G, mas isso implica em velocidade menor. Mesmo assim, algumas empresas de tecnologia já vendem smartphones compatíveis com 5G no Brasil. Esse é o assunto de Gilberto Sudré nesta edição do CBN e a Tecnologia. O comentarista dá mais detalhes do 5G e fala quais são esses modelos de celular. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 18-11-20.mp3
OS MODELOS:
- Motorola Edge e Motorola Edge+
- Moto G 5G Plus
- Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra
- Galaxy Z Fold2
- Mi 10T e Mi 10T Pro
- iPhone 12 Mini e iPhone 12
- iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max
- Asus ROG Phone 3

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