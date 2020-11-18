Mesmo sem a rede plena, já é possível comprar celular 5G no Brasil

O Brasil ainda caminha na implementação do 5G no país. O leilão do espaço do espectro exclusivo da rede, que precisa de uma nova frequência para funcionar em capacidade plena - 3,5GHz, deve ocorrer somente em 2021. Essa frequência ainda está indisponível para as operadores brasileiras, mas algumas delas já oferecem o serviço através de DSS (compartilhamento dinâmico de espectro), "emprestando" as faixas de frequência do 3G e 4G, mas isso implica em velocidade menor. Mesmo assim, algumas empresas de tecnologia já vendem smartphones compatíveis com 5G no Brasil. Esse é o assunto de Gilberto Sudré nesta edição do CBN e a Tecnologia. O comentarista dá mais detalhes do 5G e fala quais são esses modelos de celular. Acompanhe!