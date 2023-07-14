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CBN e a Tecnologia

Mensagens de voz no Whatsapp: você é da turma do "ama" ou "odeia?"

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 11:30

Publicado em 

14 jul 2023 às 11:30
Telegram, Whatsapp, aplicativo de mensagens
Telegram, Whatsapp, aplicativo de mensagens Crédito: Unsplash
Mensagens de áudio estão no nosso dia a dia, mas longe de serem uma unanimidade. O que leva algumas pessoas a amá-las e outras a odiá-las. E você de que lado está? Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conversar sobre este tipo de mensagem.
Já há ferramentas para ajudar a converter e a Apple já avisou que na próxima versão do iOS terá recursos para facilitar ainda mais o envio de menagens de voz. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 14-07-23.mp3

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