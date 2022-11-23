Mastodon, Koo: as redes sociais que viraram alternativas ao Twitter!

O destino do Twitter e o "boom" de outras redes sociais! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a notícia de que as incertezas em torno do Twitter de Elon Musk fizeram com que brasileiros procurassem alternativas a rede social. Entre elas estão a rede social indiana Koo e o Mastodon. Ambas possuem usabilidade e recursos parecidos com o Twitter e, desde o final da última semana, passaram a ser intensamente pesquisadas pelos brasileiros.