Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Mastodon, Koo: as redes sociais que viraram alternativas ao Twitter!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 11:42

Publicado em 

23 nov 2022 às 11:42
Koo e Twitter
Koo e Twitter Crédito: Reprodução
O destino do Twitter e o "boom" de outras redes sociais! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a notícia de que as incertezas em torno do Twitter de Elon Musk fizeram com que brasileiros procurassem alternativas a rede social. Entre elas estão a rede social indiana Koo e o Mastodon. Ambas possuem usabilidade e recursos parecidos com o Twitter e, desde o final da última semana, passaram a ser intensamente pesquisadas pelos brasileiros. 
CBN e a Tecnologia - 23-11-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados