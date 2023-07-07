Mais de 65 celulares são roubados todos os dias no ES; o que fazer se o meu for?

De janeiro a junho deste ano, 11.877 telefones celulares foram roubados ou furtados no Espírito Santo, uma média de 65 aparelhos por dia. Em todo o ano passado, 25.696 aparelhos foram retirados dos seus donos por criminosos. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) e mostram que 7.796 aparelhos foram roubados e outros 4.081 foram furtados nos seis primeiros meses do ano. O levantamento também aponta que os crimes aconteceram em via pública, residências, comércios, veículos, casas de shows e até em templos religiosos. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré orienta sobre o que fazer caso tenha o celular roubado. Ouça a conversa completa!