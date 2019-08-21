Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

"Made in Brasil": cibercriminosos brasileiros exportam vírus

Quem explica a ação é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 11:32

Publicado em 

21 ago 2019 às 11:32
Antes vistos como dependentes de tecnologias estrangeiras, agora os cibercriminosos brasileiros estão exportando vírus para outras partes do mundo. Empresas de segurança acenderam um sinal de alerta para softwares maliciosos criados no Brasil. O malware, chamado ‘Guildma’, foi detectado pela empresa Vast e é uma ferramenta de acesso remoto que ataca o sistema bancário.
Após infectar computadores, ele se mantém escondido, esperando que a vítima abra o site do seu banco para entrar em ação, roubando credenciais e assumindo o controle da máquina para transações fraudulentas. No início, o malware focava somente em bancos brasileiros, mas expandiu sua atuação para mais de 130 bancos e 75 serviços. Quem dá detalhes e explica como devemos proteger nossos dispositivos é o comentarista Gilberto Sudré!
CBN e a Tecnologia - 21-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados