Ligação de call center nunca mais? Saiba como bloquear spam telefônico

As ligações de call center continuam a incomodar muitas pessoas! Mas uma boa notícia foi a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de obrigar estas empresas a mudarem seus números para possuírem o prefixo 0303. A partir disto ficou mais fácil identificar estas ligações. E nesta edição do "CBN e a Tecnologia", vamos conhecer alguns métodos de bloqueio no seu celular, com a participação do comentarista Gilberto Sudré. Vale lembrar é que desde o dia 10 de março, ligações de telemarketing estão recebendo o prefixo 0303. O código deve aparecer no visor do seu celular junto com um número padrão de telefone em caso de contatos de empresas oferecendo produtos e serviços.