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CBN e a Tecnologia

Ligação de call center nunca mais? Saiba como bloquear spam telefônico

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Março de 2022 às 11:34

Publicado em 

18 mar 2022 às 11:34
Anatel abre consulta pública para atribuir número exclusivo para telemarketing
Crédito: Freepik
As ligações de call center continuam a incomodar muitas pessoas! Mas uma boa notícia foi a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de obrigar estas empresas a mudarem seus números para possuírem o prefixo 0303. A partir disto ficou mais fácil identificar estas ligações. E nesta edição do "CBN e a Tecnologia", vamos conhecer alguns métodos de bloqueio no seu celular, com a participação do comentarista Gilberto Sudré. Vale lembrar é que desde o dia 10 de março, ligações de telemarketing estão recebendo o prefixo 0303. O código deve aparecer no visor do seu celular junto com um número padrão de telefone em caso de contatos de empresas oferecendo produtos e serviços. 
CBN e a Tecnologia - 18-03-22

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