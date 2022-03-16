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LGPD: como as empresas precisam agir para proteger os direitos dos consumidores

Quem também participa desta conversa é a advogada especialista em Proteção de Dados Pessoais, Fernanda Modolo

Publicado em 16 de Março de 2022 às 11:24

Publicado em 

16 mar 2022 às 11:24
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz um importante alerta: a relação entre os direitos dos consumidores e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Como as empresas precisam resguardar a segurança da informação para evitar problemas? Se a sigla ainda não é familiar ou você conhece e ainda não deu a devida importância, aprovada em agosto de 2018, a LGPD busca garantir a privacidade dos dados pessoais, lista que vai muito além de e-mail, CPF, endereço e telefone, informações comumente solicitadas em cadastros físicos ou online. Quem participa da conversa é a advogada especialista em Proteção de Dados Pessoais e professora de Direito, Fernanda Modolo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 16-03-22.mp3

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