LGPD: como as empresas precisam agir para proteger os direitos dos consumidores

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz um importante alerta: a relação entre os direitos dos consumidores e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Como as empresas precisam resguardar a segurança da informação para evitar problemas? Se a sigla ainda não é familiar ou você conhece e ainda não deu a devida importância, aprovada em agosto de 2018, a LGPD busca garantir a privacidade dos dados pessoais, lista que vai muito além de e-mail, CPF, endereço e telefone, informações comumente solicitadas em cadastros físicos ou online. Quem participa da conversa é a advogada especialista em Proteção de Dados Pessoais e professora de Direito, Fernanda Modolo. Ouça a conversa completa!