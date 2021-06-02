Lei aumenta punições para fraudes e golpes digitais no Brasil

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque a nova redação da Lei que trata dos crimes de fraude e golpes digitais no país e que, agora, prevê um aumento nas punições. Em destaque as principais mudanças. A lei torna mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Com a nova legislação, a pena para o crime de invasão de dispositivo informático passou para de um a quatro anos de reclusão e multa. Anteriormente, a punição é detenção de três meses a um ano e multa.