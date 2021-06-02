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CBN e a Tecnologia

Lei aumenta punições para fraudes e golpes digitais no Brasil

Quem explica as mudanças é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:29

Publicado em 

02 jun 2021 às 11:29
Cibersegurança, hacker, tecnologia, golpes digitais
Lei endurece penas para cibercrimes Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque a nova redação da Lei que trata dos crimes de fraude e golpes digitais no país e que, agora, prevê um aumento nas punições. Em destaque as principais mudanças. A lei torna mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Com a nova legislação, a pena para o crime de invasão de dispositivo informático passou para de um a quatro anos de reclusão e multa. Anteriormente, a punição é detenção de três meses a um ano e multa.
De acordo com informações do G1, a pena de reclusão é aplicada a condenações mais severas, o regime de cumprimento pode ser fechado. Já a detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o inicio do cumprimento seja no regime fechado. Se houver prejuízo econômico, o texto prevê que a pena pode aumentar de um a dois terços. Se a invasão do dispositivo levar ao acesso de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, ou ao controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena imposta pode variar de dois a cinco anos de reclusão. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 02-06-21.mp3

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