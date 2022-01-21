Já ouviu falar no golpe do e-mail vazio? Saiba o que é e como não cair!

Já comentamos de vários golpes que são realizados através de e-mails, mensagens de comunicadores instantâneos e redes sociais, mas você já imaginou um golpe que começa com um e-mail vazio? Isso mesmo! Um e-mail sem nenhum texto. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica que golpe é esse e como se proteger. O golpe da mensagem vazia ocorre quando um criminoso, utilizando um endereço eletrônico verdadeiro, envia e-mails em massa sem nenhum conteúdo, e normalmente com algum assunto como “Olá”, "Eu" ou outras palavras que acabam sendo chamativas pela estranheza. Ouça as explicações completas!