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CBN e a Tecnologia

Já ouviu falar no golpe do e-mail vazio? Saiba o que é e como não cair!

As explicações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:05

Publicado em 

21 jan 2022 às 12:05
E-mail, mensagem, internet
E-mail, mensagem, internet Crédito: Pixabay
Já comentamos de vários golpes que são realizados através de e-mails, mensagens de comunicadores instantâneos e redes sociais, mas você já imaginou um golpe que começa com um e-mail vazio? Isso mesmo! Um e-mail sem nenhum texto. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica que golpe é esse e como se proteger. O golpe da mensagem vazia ocorre quando um criminoso, utilizando um endereço eletrônico verdadeiro, envia e-mails em massa sem nenhum conteúdo, e normalmente com algum assunto como “Olá”, "Eu" ou outras palavras que acabam sendo chamativas pela estranheza. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 21-01-22.mp3

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