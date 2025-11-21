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CBN e a Tecnologia

Já ouviu falar em "tag rastreador"? Saiba o que é e como funciona!

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 21 de Novembro de 2025 às 11:23

Publicado em 

21 nov 2025 às 11:23
Imagem Edicase Brasil
[Edicase) Tecnologia  (Imagem: Chinnapong | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré trata de segurança! Você já perdeu a chave de casa, a mochila... ou até o seu pet, que "some" só pra te testar? Pois é, a tecnologia resolveu abraçar a nossa vida caótica e criou as "tags rastreadoras". O comentarista explica o que são esses pequenos "salva-vidas digitais", como eles funcionam e por que eles podem ser o melhor investimento para quem vive dizendo: "Eu tinha certeza que estava aqui!". Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 21-11-25.mp3

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