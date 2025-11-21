Já ouviu falar em "tag rastreador"? Saiba o que é e como funciona!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré trata de segurança! Você já perdeu a chave de casa, a mochila... ou até o seu pet, que "some" só pra te testar? Pois é, a tecnologia resolveu abraçar a nossa vida caótica e criou as "tags rastreadoras". O comentarista explica o que são esses pequenos "salva-vidas digitais", como eles funcionam e por que eles podem ser o melhor investimento para quem vive dizendo: "Eu tinha certeza que estava aqui!". Ouça a conversa completa!