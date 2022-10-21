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CBN e a Tecnologia

Já ouviu falar em Aplicativo Web Progressivo? Especialistas esclarecem o que é o PWA!

E detalhe: você já deve usar alguns desses apps! Ouça a conversa completa com Gilberto Sudré e a participação da engenheira de Software, Loiane Groner

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 12:24

Publicado em 

21 out 2022 às 12:24
Aplicativos
Aplicativos Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o destaque são os chamados aplicativos móveis, aplicativos que não precisam ser instalados no celular. Muitas pessoas ficam inseguras em usar aplicativos e, hoje, eles têm até nome. Os PWAs, ou "Progressive Web Apps", são considerados o novo horizonte na construção de plataformas digitais. O objetivo dessa metodologia de desenvolvimento é criar sites que entregam experiências semelhantes ou idênticas às de aplicativos nativos, exigindo menos memória dos dispositivos e dispensando instalações. Achou curioso? Tema para o comentarista Gilberto Sudré. Quem participa da conversa é a Loiane Groner, engenheira de Software, escritora e palestrante, que tem se dedicado aos estudos sobre o tema. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 21-10-22

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