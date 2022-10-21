Já ouviu falar em Aplicativo Web Progressivo? Especialistas esclarecem o que é o PWA!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o destaque são os chamados aplicativos móveis, aplicativos que não precisam ser instalados no celular. Muitas pessoas ficam inseguras em usar aplicativos e, hoje, eles têm até nome. Os PWAs, ou "Progressive Web Apps", são considerados o novo horizonte na construção de plataformas digitais. O objetivo dessa metodologia de desenvolvimento é criar sites que entregam experiências semelhantes ou idênticas às de aplicativos nativos, exigindo menos memória dos dispositivos e dispensando instalações. Achou curioso? Tema para o comentarista Gilberto Sudré. Quem participa da conversa é a Loiane Groner, engenheira de Software, escritora e palestrante, que tem se dedicado aos estudos sobre o tema. Ouça as explicações completas!