iPhone caiu na água: pode usar arroz? Especialista esclarece mitos e verdades!

A tecnologia, celulares e computadores estão em quase todos os locais e junto a eles, como era esperado, surgiram mitos e algumas verdades sobre os equipamentos. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré separou mitos e verdades sobre esse universo. Recentemente, por exemplo, a Apple publicou novas diretrizes sobre o que fazer em caso de acidentes aquáticos, e elas não incluem o arroz, assunto sempre muito compartilhado nas redes sociais. A empresa disse, no entanto, que os pequenos grãos podem, sim, é danificar o aparelho, caso fiquem presos nas portas USB. Também não é recomendado inserir objetos como cotonetes nessas portinhas, e muito menos usar secadores de cabelo para tentar se livrar da água. Ouça a conversa completa!