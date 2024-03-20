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CBN e a Tecnologia

iPhone caiu na água: pode usar arroz? Especialista esclarece mitos e verdades!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Março de 2024 às 11:12

Publicado em 

20 mar 2024 às 11:12
Celular, telefone, Whatsapp, aplicativos, iPhone
Celular, telefone, Whatsapp, aplicativos, iPhone Crédito: Whatsapp
A tecnologia, celulares e computadores estão em quase todos os locais e junto a eles, como era esperado, surgiram mitos e algumas verdades sobre os equipamentos. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré separou mitos e verdades sobre esse universo. Recentemente, por exemplo, a Apple publicou novas diretrizes sobre o que fazer em caso de acidentes aquáticos, e elas não incluem o arroz, assunto sempre muito compartilhado nas redes sociais. A empresa disse, no entanto, que os pequenos grãos podem, sim, é danificar o aparelho, caso fiquem presos nas portas USB. Também não é recomendado inserir objetos como cotonetes nessas portinhas, e muito menos usar secadores de cabelo para tentar se livrar da água. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 20-03-24

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