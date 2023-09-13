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CBN e a Tecnologia

iPhone 15: preços, novidades e novos modelos

Quem conta os detalhes do lançamento é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 11:31

Publicado em 

13 set 2023 às 11:31
A Apple anunciou nesta terça-feira (12) o iPhone 15, nova linha de smartphones da empresa
A Apple anunciou nesta terça-feira (12) o iPhone 15, nova linha de smartphones da empresa Crédito: Apple/Divulgação
A Apple anunciou as quatro versões do iPhone 15 nesta terça-feira (12). Os preços para o Brasil já foram revelados pela empresa, mas os celulares ainda não estão à venda. No Brasil, os preços podem chegar a R$ 14 mil. A chegada da nova linha marca uma das maiores mudanças dos últimos anos no aparelho: o fim da porta Lightning para recarga de bateria e transferência de dados. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré fala sobre o assunto. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 13-09-23.mp3

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