iPhone 15: preços, novidades e novos modelos

A Apple anunciou as quatro versões do iPhone 15 nesta terça-feira (12). Os preços para o Brasil já foram revelados pela empresa, mas os celulares ainda não estão à venda. No Brasil, os preços podem chegar a R$ 14 mil. A chegada da nova linha marca uma das maiores mudanças dos últimos anos no aparelho: o fim da porta Lightning para recarga de bateria e transferência de dados. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré fala sobre o assunto.