Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

iOS 16 chegou! As novidades que vão mudar o iPhone

Confira as principais mudanças que estão chegando ao mercado

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 10:59

Publicado em 

14 set 2022 às 10:59
Tecnologia, smarphone, tablet, iPhone, iPad
Apple Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque que o sistema operacional mais novo da Apple foi liberado (iOS 16) com várias novidades. Entre as principais mudanças estão a tela de bloqueio, que vai permitir mais personalização e o recurso de fotos, que vai possibilitar que pais e responsáveis tenham maior controle sobre as imagens armazenadas nos dispositivos dos filhos. Mas nem tudo são flores na terra da maçã. Aqui no Brasil ela enfrenta um processo e multa de mais de R$ 12 milhões por não vender seus aparelhos com carregadores. Com a ajuda do comentarista vamos conhecer as novidades e os problemas enfrentados pela Apple. 
CBN e a Tecnologia - 14-09-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados