iOS 16 chegou! As novidades que vão mudar o iPhone

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque que o sistema operacional mais novo da Apple foi liberado (iOS 16) com várias novidades. Entre as principais mudanças estão a tela de bloqueio, que vai permitir mais personalização e o recurso de fotos, que vai possibilitar que pais e responsáveis tenham maior controle sobre as imagens armazenadas nos dispositivos dos filhos. Mas nem tudo são flores na terra da maçã. Aqui no Brasil ela enfrenta um processo e multa de mais de R$ 12 milhões por não vender seus aparelhos com carregadores. Com a ajuda do comentarista vamos conhecer as novidades e os problemas enfrentados pela Apple.