Internet lenta durante a quarentena? Resolva o problema!

Ficar sem internet durante a quarentena pode ser um pesadelo para a maior parte das pessoas. Mas e quando você vai navegar e a velocidade também não está das melhores? Nessa época de isolamento social o tráfego de internet pelo mundo tem aumentado e, com isso, os usuários têm reclamado da sua velocidade. É sobre isso que o comentarista Gilberto Sudré fala nesta edição do CBN e a Tecnologia. Veja como melhorar a velocidade com dicas práticas e simples. Ouça!