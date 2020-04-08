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Internet lenta durante a quarentena? Resolva o problema!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:09

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:09
Ficar sem internet durante a quarentena pode ser um pesadelo para a maior parte das pessoas. Mas e quando você vai navegar e a velocidade também não está das melhores? Nessa época de isolamento social o tráfego de internet pelo mundo tem aumentado e, com isso, os usuários têm reclamado da sua velocidade. É sobre isso que o comentarista Gilberto Sudré fala nesta edição do CBN e a Tecnologia. Veja como melhorar a velocidade com dicas práticas e simples. Ouça!
 
PODCAST CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudre. - 3.04s - 08-04-20

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