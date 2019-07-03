"Internet das Coisas": dispositivos merecem a sua atenção

Você já ouviu falar de ‘Internet das Coisas’? É uma revolução tecnológica que vai conectar todos os objetos entre si, via internet, e promete afetar profundamente nosso cotidiano e, possivelmente, nossa privacidade. Não por menos dispositivos domésticos conectados à Internet, como câmeras, TVs e home theaters, têm feito o maior sucesso. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré detalha o funcionamento desses equipamentos e explica os impactos que esse tipo de tecnologia traz ao dia a dia da população.