"Internet das Coisas": dispositivos merecem a sua atenção

Você já ouviu falar de ‘Internet das Coisas’? É uma revolução tecnológica que vai conectar todos os objetos entre si, via internet, e promete afetar profundamente nosso cotidiano e, possivelmente, nossa privacidade. Não por menos dispositivos domésticos conectados à Internet, como câmeras, TVs e home theaters, têm feito o maior sucesso. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré detalha o funcionamento desses equipamentos e explica os impactos que esse tipo de tecnologia traz ao dia a dia da população.
O tema ganha tamanho destaque que um decreto do governo federal, publicado no dia 26 de junho, institui o Plano Nacional de Internet das Coisas. A finalidade do plano é dar mais espaço à ‘Internet das Coisas’, implementando e desenvolvendo novas tecnologias enquanto se leva em consideração a livre concorrência e livre circulação de dados, sem deixar de dar a devida importância à proteção de dados pessoais. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 03-07-19