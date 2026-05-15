Internet: como eram os "primórdios" da navegação?

No próximo domingo é recordado o "Dia Mundial da Internet" (World Internet Day). A data é comemorada em 17 de maio, desde 2006, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu uma assembleia entre os membros para estabelecer o compromisso de promover a inclusão digital por todo o mundo. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos fazer uma viagem no tempo.