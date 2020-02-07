Internet 5G: saiba mais sobre as características da tecnologia

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou, na última segunda-feira (03), a portaria que estabelece as diretrizes para o leilão de licenças da quinta geração da telefonia móvel, conhecida como 5G. O leilão está previsto para o segundo semestre deste ano. Mas o que é o 5G? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica quais os benefícios da tecnologia. Será que ela será mais rápida e mais barata? Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 07-02-20