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CBN E A TECNOLOGIA

Internet 5G: saiba mais sobre as características da tecnologia

O leilão das licenças do 5G está previsto para o segundo semestre deste ano. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré dá detalhes

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:29

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:29
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou, na última segunda-feira (03), a portaria que estabelece as diretrizes para o leilão de licenças da quinta geração da telefonia móvel, conhecida como 5G. O leilão está previsto para o segundo semestre deste ano. Mas o que é o 5G? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica quais os benefícios da tecnologia. Será que ela será mais rápida e mais barata? Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 07-02-20

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