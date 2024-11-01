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CBN e a Tecnologia

Inteligência Artificial para uso na segurança patrimonial? Entenda!

Confira a participação do professor Maxwell Eduardo Monteiro, que desenvolveu o chamado "PorteiroTRON"

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 11:10

Publicado em 

01 nov 2024 às 11:10
Inteligência artificial; tecnologia
Inteligência artificial; tecnologia Crédito: Freepik
Ideias e empreendimentos com projetos inovadores para a sociedade são destaques no "CBN e a Tecnologia". E, dessa vez, o destaque é um sistema de virtualização para uso na área de segurança patrimonial, baseado em Inteligência de máquina, visão computacional e robótica. Desenvolvido pelo professor do Ifes, Maxwell Eduardo Monteiro, o chamado "PorteiroTRON", é um projeto que surgiu de um edital de inovação da rede federal. Foi desenvolvido em dezoito meses, finalizado em 2023. Os desenvolvedores têm levado esse serviço de proteção para prédios públicos. Ao todo envolvia 14 pessoas, com alunos e pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). "A proposta do sistema não é substituir o ser humano, mas ter uma entidade alertando sobre possíveis suspeitas 24h por dia", explica.
A IA é usada para identificar comportamentos suspeitos, como uma pessoa parada em frente ao condomínio à noite. Ao identificar, ele gera alertas, acende luzes, manda mensagem de voz para alto falante para intimidar suspeitos. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 01-11-24.mp3

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