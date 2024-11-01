Inteligência Artificial para uso na segurança patrimonial? Entenda!

Ideias e empreendimentos com projetos inovadores para a sociedade são destaques no "CBN e a Tecnologia". E, dessa vez, o destaque é um sistema de virtualização para uso na área de segurança patrimonial, baseado em Inteligência de máquina, visão computacional e robótica. Desenvolvido pelo professor do Ifes, Maxwell Eduardo Monteiro, o chamado "PorteiroTRON", é um projeto que surgiu de um edital de inovação da rede federal. Foi desenvolvido em dezoito meses, finalizado em 2023. Os desenvolvedores têm levado esse serviço de proteção para prédios públicos. Ao todo envolvia 14 pessoas, com alunos e pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). "A proposta do sistema não é substituir o ser humano, mas ter uma entidade alertando sobre possíveis suspeitas 24h por dia", explica.