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CBN e a Tecnologia

Inteligência artificial no WhatsApp? Entenda o que está rolando!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 11:38

Publicado em 

25 out 2024 às 11:38
O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais
 WhatsApp  Crédito: Reprodução
Nessa semana, muitos usuários do Whatsapp foram surpreendidos com um símbolo diferente em seus aplicativos. Um pequeno anel colorido! Pois esse é o Meta AI, o assistente de inteligência artificial da Meta. O robô virtual chegou sem aviso e alguns incomodados já se perguntam como excluí-lo. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia” , com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer este novo recurso, suas características e como utilizá-lo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -25-10-24.mp3

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