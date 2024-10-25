Inteligência artificial no WhatsApp? Entenda o que está rolando!

Nessa semana, muitos usuários do Whatsapp foram surpreendidos com um símbolo diferente em seus aplicativos. Um pequeno anel colorido! Pois esse é o Meta AI, o assistente de inteligência artificial da Meta. O robô virtual chegou sem aviso e alguns incomodados já se perguntam como excluí-lo. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia” , com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer este novo recurso, suas características e como utilizá-lo. Ouça a conversa completa!