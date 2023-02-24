Inteligência Artificial não serve como médico e não pode responder tudo

As novas tecnologias impressionam pela velocidade de solução dos problemas e repertório de respostas. Um dos recursos mais recentes é o ChatGPT, modo de Inteligência Artificial que responde perguntas e dá respostas sobre qualquer assunto. A plataforma, porém, tem sido usada de forma indevida e até exagerada, como sugerem especialistas em tecnologia. Algumas pessoas chegam a usar o recurso para pedir prescrições de medicamentos. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré ressalta o poder do ChatGPT, mas lembra que a tecnologia não pode responder tudo e não tem, por exemplo, especialização em medicina.