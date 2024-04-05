Hotmail, Yahoo e BOL: usar e-mails antigos é problema?

A Internet atualmente dispõe de vários serviços como redes sociais, comunicadores instantâneos e aplicativos de web conferência. Mas não podemos esquecer onde tudo começou, o e-mail. Mais do que uma forma de enviar mensagens, ele se tornou uma identificação para acesso aos novos serviços. Além desta função nobre, parece que ele também identifica a quanto tempo você está na Internet. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conversar sobre os perigos de termos um e-mail nos domínios mais antigos, como Hotmail, Yahoo e BOL. Ouça a conversa completa!