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Hotmail, Yahoo e BOL: usar e-mails antigos é problema?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 11:26

Publicado em 

05 abr 2024 às 11:26
Computador e-mail hackers
Computador e-mail  Crédito: Divulgação
A Internet atualmente dispõe de vários serviços como redes sociais, comunicadores instantâneos e aplicativos de web conferência. Mas não podemos esquecer onde tudo começou, o e-mail. Mais do que uma forma de enviar mensagens, ele se tornou uma identificação para acesso aos novos serviços. Além desta função nobre, parece que ele também identifica a quanto tempo você está na Internet. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conversar sobre os perigos de termos um e-mail nos domínios mais antigos, como Hotmail, Yahoo e BOL. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 05-04-24

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