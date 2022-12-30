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CBN e a Tecnologia

Hora da faxina: comece 2023 com a sua vida digital organizada

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 11:18

Publicado em 

30 dez 2022 às 11:18
Investimento, tecnologia, negócios
Investimento, tecnologia Crédito: Rawpixel/Freepik
Quando pensamos em faxina, a maioria lembra apenas em organizar os armários e guarda-roupas, mas nos esquecemos da vida digital. Se você deseja minimizar as chances de um hacker colocar as mãos em suas informações privadas, aproveite o finalzinho do ano para fazer sua "faxina" digital rumo a 2023. Em destaque, como eliminar os dispositivos antigos – mas fazendo o backup de alguns documentos importantes –, atualizar senhas e deletar contas em serviços que você não usa mais. O comentarista Gilberto Sudré trata do assunto nesta edição do "CBN e a Tecnologia". 
CBN e a Tecnologia - 30-12-22.mp3
Se preparando para 2023:
- “Faxina” em computadores e celulares
- Aplicações, atualização, antivírus, arquivos e pastas, fotos e videos, backup e senhas.

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