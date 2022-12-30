Hora da faxina: comece 2023 com a sua vida digital organizada

Quando pensamos em faxina, a maioria lembra apenas em organizar os armários e guarda-roupas, mas nos esquecemos da vida digital. Se você deseja minimizar as chances de um hacker colocar as mãos em suas informações privadas, aproveite o finalzinho do ano para fazer sua "faxina" digital rumo a 2023. Em destaque, como eliminar os dispositivos antigos – mas fazendo o backup de alguns documentos importantes –, atualizar senhas e deletar contas em serviços que você não usa mais. O comentarista Gilberto Sudré trata do assunto nesta edição do "CBN e a Tecnologia".