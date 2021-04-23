Home office: ferramentas gratuitas para ajudar no seu trabalho

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré destaca que mesmo após mais de um ano de pandemia, o home office ainda é uma realidade para uma parcela importante dos brasileiros. Pensando nisso, ele traz como dicas algumas plataformas gratuitas de webconferência para nos ajudar na hora da comunicação do trabalho, além de orientações simples e práticas para organizar o seu escritório em casa. Plataformas como Meet, Zoom, Skype, Webex e Jitsi, por exemplo, já podem ser conhecidas por muitas pessoas, mas você sabe como utilizá-las da melhor forma? Acompanhe a conversa completa!