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CBN E A TECNOLOGIA

Home office: ferramentas gratuitas para ajudar no seu trabalho

Acompanhe a conversa completa com Gilberto Sudré

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:06

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:06
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré destaca que mesmo após mais de um ano de pandemia, o home office ainda é uma realidade para uma parcela importante dos brasileiros. Pensando nisso, ele traz como dicas algumas plataformas gratuitas de webconferência para nos ajudar na hora da comunicação do trabalho, além de orientações simples e práticas para organizar o seu escritório em casa. Plataformas como Meet, Zoom, Skype, Webex e Jitsi, por exemplo, já podem ser conhecidas por muitas pessoas, mas você sabe como utilizá-las da melhor forma? Acompanhe a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 23-04-21

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