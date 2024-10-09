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CBN e a Tecnologia

Há riscos na utilização do Gov.BR? Quais cuidados devemos ter?

Acompanhe as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 12:12

Publicado em 

09 out 2024 às 12:12
Página para contas Gov.BR
Página para contas Gov.BR Crédito: Governo Federal
A plataforma Gov.BR se tornou o principal meio de acesso aos serviços prestados pelo governo federal. Nela estão incluídas funções de acesso a CNH, dados pessoais, assinatura digital e até acesso ao e-Cac o portal da Receita federal podendo o usuário alterar dados e gerar documentos autênticos. Toda essa facilidade também traz o risco  de um acesso  fraudulento podendo causar serias dores de cabeça ao dono do perfil. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer os riscos no uso da plataforma, como se proteger e os impactos jurídicos de um acesso indevido a sua conta. Quem também traz as orientações é o advogado José Geraldo Pinto Júnior. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 09-10-24.mp3

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