Há riscos de dormir perto do celular durante carregamento?

Alerta importante! A Apple adverte, por exemplo, que pode ser perigoso dormir perto do iPhone enquanto ele estiver carregando. No “Manual de Uso do iPhone“, atualizado recentemente, a Apple faz logo uma advertência: “O não seguimento das instruções de segurança pode resultar em fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao iPhone ou outra propriedade”. Em relação ao carregamento, em si, a Apple alerta que é importante evitar dormir sobre o celular, deixando-o embaixo do travesseiro, enquanto ele estiver ligado a uma tomada. Você tem o hábito de deixar o seu celular ao seu lado carregando durante a noite enquanto dorme? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas para evitar problemas durante o procedimento.