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CBN e a Tecnologia

Há riscos de dormir perto do celular durante carregamento?

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Março de 2024 às 11:29

Publicado em 

15 mar 2024 às 11:29
A Apple anunciou nesta terça-feira (12) o iPhone 15, nova linha de smartphones da empresa que começa a ser vendida nesta sexta (15) nos Estados Unidos.
Apple  Crédito: Apple/Divulgação
Alerta importante! A Apple adverte, por exemplo, que pode ser perigoso dormir perto do iPhone enquanto ele estiver carregando. No “Manual de Uso do iPhone“, atualizado recentemente, a Apple faz logo uma advertência: “O não seguimento das instruções de segurança pode resultar em fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao iPhone ou outra propriedade”. Em relação ao carregamento, em si, a Apple alerta que é importante evitar dormir sobre o celular, deixando-o embaixo do travesseiro, enquanto ele estiver ligado a uma tomada. Você tem o hábito de deixar o seu celular ao seu lado carregando durante a noite enquanto dorme? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas para evitar problemas durante o procedimento. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 15-03-24

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