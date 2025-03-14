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CBN e a Tecnologia

Guia traz orientações para uso das telas por parte de crianças

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Março de 2025 às 11:18

Publicado em 

14 mar 2025 às 11:18
Criança, tela, tablet, tecnologia, exposição às telas
Criança, tela, tablet, tecnologia, exposição às telas Crédito: Pexels
Na última terça (11), o Governo Federal publicou um material com orientações para o uso de telas por parte de crianças e adolescentes. A publicação, denominada “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Uso de Dispositivos Digitais”, desdobra temas como saúde mental, segurança online e cyberbullying. Nesta edição de CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica como familiares, responsáveis, educadores - e até influenciadores e empresas - podem ajudar os pequenos a construírem relações saudáveis com as telas de celulares, tablets e computadores. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 14-03-25.mp3

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