Guia traz orientações para uso das telas por parte de crianças

Na última terça (11), o Governo Federal publicou um material com orientações para o uso de telas por parte de crianças e adolescentes. A publicação, denominada “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Uso de Dispositivos Digitais”, desdobra temas como saúde mental, segurança online e cyberbullying. Nesta edição de CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré explica como familiares, responsáveis, educadores - e até influenciadores e empresas - podem ajudar os pequenos a construírem relações saudáveis com as telas de celulares, tablets e computadores. Ouça a conversa completa!