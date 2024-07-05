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CBN e a Tecnologia

Governo proíbe Meta de usar dados de brasileiros em IAs; como isso acontece?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 10:41

Publicado em 

05 jul 2024 às 10:41
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a notícia que o governo federal proibiu a empresa Meta – dona do Facebook, do Instagram e do Whatsapp – de usar dados de brasileiros para treinar o sistema de inteligência artificial. A decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), vinculada ao Ministério da Justiça, foi publicada no Diário Oficial.
A ANPD identificou irregularidades na nova política de privacidade da Meta e considerou riscos graves e de difícil reparação aos usuários. A empresa não foi transparente sobre o tratamento dos dados e dificultou o processo para que os usuários proíbam a utilização de suas informações pessoais em modelos de linguagem. Além disso, há preocupações quanto ao uso de dados de crianças e adolescentes nas plataformas, diz a nota da ANPD. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 05-07-24.mp3

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