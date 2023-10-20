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CBN e a Tecnologia

Governo lança guia para pais monitorarem menores de idade na internet

Ouça detalhes com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 11:31

Publicado em 

20 out 2023 às 11:31
Plataforma
Plataforma "De Boa Na Rede", do Ministério da Justiça e Segurança Pública Crédito: Reprodução I Internet
O monitoramentos do uso da Internet pelos filhos sempre é uma preocupação dos pais e responsáveis. Diante desse cenário, o Ministério da Justiça lançou esta semana uma plataforma digital para ensinar e auxiliar pais e responsáveis a monitorar as atividades de crianças e adolescentes na internet. O “De Boa na Rede” agrupa conteúdos, em formato de guia, com ferramentas de controle parental de redes sociais, jogos digitais e streamings, informações sobre condutas que configuram crime e um tutorial de como acompanhar os acessos nos diferentes sistemas operacionais disponíveis. A página “De Boa na Rede” especifica informações sobre Facebook, Instagram, Kwai, TikTok, Google, YouTube, Discord e X (antigo Twitter). Todas as empresas participaram da construção do conteúdo e foram representadas no lançamento, informa o Ministério. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz detalhes do funcionamento do guia. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 20-10-23 .mp3
Para acessar a cartilha, basta clicar aqui

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