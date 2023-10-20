Governo lança guia para pais monitorarem menores de idade na internet

O monitoramentos do uso da Internet pelos filhos sempre é uma preocupação dos pais e responsáveis. Diante desse cenário, o Ministério da Justiça lançou esta semana uma plataforma digital para ensinar e auxiliar pais e responsáveis a monitorar as atividades de crianças e adolescentes na internet. O “De Boa na Rede” agrupa conteúdos, em formato de guia, com ferramentas de controle parental de redes sociais, jogos digitais e streamings, informações sobre condutas que configuram crime e um tutorial de como acompanhar os acessos nos diferentes sistemas operacionais disponíveis. A página “De Boa na Rede” especifica informações sobre Facebook, Instagram, Kwai, TikTok, Google, YouTube, Discord e X (antigo Twitter). Todas as empresas participaram da construção do conteúdo e foram representadas no lançamento, informa o Ministério. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz detalhes do funcionamento do guia. Ouça a conversa completa!