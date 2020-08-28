Google permite pedir comida direto pela busca e pelo Maps  

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz detalhes de uma nova funcionalidade do Google que permite com que os pedidos de comida online possam ser feitos diretamente pela sua ferramenta de busca e também pelo Google Maps, acabando com a necessidade de baixar outro aplicativo. Ficou curioso e quer saber o passo a passo dessa nova função que pode ser tão útil ainda em tempos de pandemia? Acompanhe as explicações do nosso guru da tecnologia!