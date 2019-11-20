Google passará a oferecer contas correntes a usuários em 2020

Agora é a vez do Google entrar no mundo das contas digitais. Depois do Facebook, Whatsapp e Apple agora a empresa de serviços online vai lançar seu sistema de conta corrente e pagamentos - e que já deve funcionar a partir de 2020. Segundo uma reportagem do The Wall Street Journal, a empresa irá oferecer a solução em parceria com entidades bancárias tradicionais, começando pelo conglomerado financeiro Citigrou com o objetivo de atrair, principalmente, jovens e demais usuários acostumados a lidar com serviços digitais.