Google passará a oferecer contas correntes a usuários em 2020

Agora é a vez do Google entrar no mundo das contas digitais. Depois do Facebook, Whatsapp e Apple agora a empresa de serviços online vai lançar seu sistema de conta corrente e pagamentos - e que já deve funcionar a partir de 2020. Segundo uma reportagem do The Wall Street Journal, a empresa irá oferecer a solução em parceria com entidades bancárias tradicionais, começando pelo conglomerado financeiro Citigrou com o objetivo de atrair, principalmente, jovens e demais usuários acostumados a lidar com serviços digitais.
Ainda de acordo com a publicação, usuários terão acesso à conta pelo aplicativo do Google Pay, onde poderão fazer transações e, eventualmente, obter crédito junto às entidades parceiras. O Google também menciona a possível oferta de programas de fidelidade. A empresa ainda avalia se irá cobrar taxas de manutenção ou se seguirá a tendência da conta digital gratuita oferecida por fintechs. Quem traz detalhes do assunto é o comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 20-11-19