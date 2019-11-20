Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Google passará a oferecer contas correntes a usuários em 2020

Ouça o comentário de Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 13:20

Publicado em 

20 nov 2019 às 13:20
Agora é a vez do Google entrar no mundo das contas digitais. Depois do Facebook, Whatsapp e Apple agora a empresa de serviços online vai lançar seu sistema de conta corrente e pagamentos - e que já deve funcionar a partir de 2020. Segundo uma reportagem do The Wall Street Journal, a empresa irá oferecer a solução em parceria com entidades bancárias tradicionais, começando pelo conglomerado financeiro Citigrou com o objetivo de atrair, principalmente, jovens e demais usuários acostumados a lidar com serviços digitais.
Ainda de acordo com a publicação, usuários terão acesso à conta pelo aplicativo do Google Pay, onde poderão fazer transações e, eventualmente, obter crédito junto às entidades parceiras. O Google também menciona a possível oferta de programas de fidelidade. A empresa ainda avalia se irá cobrar taxas de manutenção ou se seguirá a tendência da conta digital gratuita oferecida por fintechs. Quem traz detalhes do assunto é o comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 20-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados