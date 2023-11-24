Golpes em sites e mensagens falsas na Black Friday acedem alerta!

Dois a cada três consumidores brasileiros pretendem ir às compras na Black Friday atrás de boas ofertas, de acordo com dados do Google. Nas últimas semanas, estelionatários têm surfado nessa onda para enganar pessoas na internet. É sobre esse alerta que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". A Black Friday chegou e, como anualmente, as principais preocupações são não pagar tudo pela "metade do dobro" e não cair nos golpes que começam a aparecer. Vamos às dicas e orientações.