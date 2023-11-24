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CBN e a Tecnologia

Golpes em sites e mensagens falsas na Black Friday acedem alerta!

Ouça as dicas de como não sair no prejuízo com o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 11:09

Publicado em 

24 nov 2023 às 11:09
Black Friday
Black Friday Crédito: Pexels
Dois a cada três consumidores brasileiros pretendem ir às compras na Black Friday atrás de boas ofertas, de acordo com dados do Google. Nas últimas semanas, estelionatários têm surfado nessa onda para enganar pessoas na internet. É sobre esse alerta que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do "CBN e a Tecnologia". A Black Friday chegou e, como anualmente, as principais preocupações são não pagar tudo pela "metade do dobro" e não cair nos golpes que começam a aparecer. Vamos às dicas e orientações. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 24-11-23.mp3

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