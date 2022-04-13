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CBN e a Tecnologia

Golpes com QR Code em alta: fique atento aos riscos!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:37

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:37
Smartphone - pexels
Smartphone Crédito: pexels
Os QR Codes – aqueles blocos de quadrados em preto e branco – tornaram-se incorporados na nossa vida diária, seja nos pagamentos a distância ou até mesmo em cardápios de restaurantes e cafeterias. Eles estão aí, bombando! Apesar da praticidade alguns destes códigos podem levar a destinos muito menos benignos. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré explica como evitar golpes e reconhecer ameaças envolve a ferramenta. Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 13-04-22.mp3

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