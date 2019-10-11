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"Golpe do Delivery" faz vítimas pelo país; saiba como se proteger

Ouça as dicas de Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 12:01

Publicado em 

11 out 2019 às 12:01
Criminosos estão aplicando um novo golpe envolvendo cartões de crédito e débito. É o chamado ‘Golpe do Delivery’, que atinge pessoas que costumam pedir comida em casa, por telefone ou aplicativo, e optam por fazer o pagamento utilizando cartão. O esquema funciona de forma simples: o entregador chega com o pedido e, na hora do pagamento, apresenta uma maquininha com a tela danificada ou tão arranhada que fica difícil ou impossível visualizar o valor a pagar.
Para justificar, o golpista diz que a máquina foi danificada durante um tombo em uma das entregas e ainda não foi substituída. Desatento o consumidor confia que o valor da cobrança está correto, digita a senha e confirma. Só não percebe que, na verdade, acabou de aprovar um pagamento com valor muito mais alto. Para não levantar suspeitas, o próprio entregador paga a compra original na máquina do restaurante. Quando a vítima percebe, já é tarde demais. No quadro de hoje, Gilberto Sudré explica como se proteger. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 11-10-19

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