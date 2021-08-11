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CBN e a Tecnologia

Golpe do boleto está cada vez mais sofisticado: saiba como não cair nesta cilada

As dicas são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 11:54

Publicado em 

11 ago 2021 às 11:54
Cuidado! Golpe do boleto está mais sofisticado
Cuidado! Golpe do boleto está mais sofisticado Crédito: Freepik
Você lembra do golpe do boleto? A princípio, criminosos invadem sistemas de empresas e enviam boletos adulterados para os clientes pagarem. Porém, agora, o golpe foi repaginado e está mais sofisticado. Se aproveitando do vazamento de dados das vítimas, os estelionatários oferecerem a renegociação de supostas dívidas através de sites falsos criados de forma convincente. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia"! O comentarista explica como identificar o golpe mais sofisticado e como não cair nesta cilada. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 11-08-21.mp3

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