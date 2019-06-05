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Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Fui vítima de ataques nas redes sociais. E agora, o que devo fazer?

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 12:36

Publicado em 

05 jun 2019 às 12:36
 
Mensagens falsas, perfis fakes e até acusações que não existem. Frequentemente internautas reportam que suas contas em redes sociais são alvo de invasores e a principal dúvida que paira sobre essas pessoas é: o que fazer? No CBN e a Tecnologia, o comentarista Gilberto Sudré aponta as principais ações que devem ser tomadas em casos de ataques de hackers. Ele também dá dicas de como evitar de ser hackeado. É imprescindível ficar atento aos pequenos detalhes durante a navegação. Acompanhe!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 05-06-19

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