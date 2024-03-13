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CBN e a Tecnologia

Foto manipulada: saiba como identificar uma imagem fraudulenta

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 13 de Março de 2024 às 11:18

Publicado em 

13 mar 2024 às 11:18
Prefeituras investem em chatbots para atender população pelo computador e celular
 computador e celular Crédito: Pixabay
Quem já não ouviu a expressão “uma imagem vale mais do que 1000 palavras”? Infelizmente as imagens podem ser facilmente alteradas digitalmente com apenas alguns cliques ou até mesmo geradas inteiramente do zero por meio da inteligência artificial (IA). Três agências de fotos deletaram uma imagem de Kate Middleton, divulgada no domingo (10), por temor de que ela tenha sido “manipulada”. A imagem, feita pelo príncipe William e divulgada pelo Palácio de Kensington para o Dia das Mães, que no Reino Unido foi comemorado neste domingo, mostra a princesa de Gales com os três filhos do casal. Mas será que há algo que a gente possa fazer para identificar se uma imagem foi alterada ou gerada por inteligência artificial? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas dicas para tentar identificar uma imagem adulterada. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 13-03-24

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