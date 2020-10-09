Forte calor também pode afetar os seus aparelhos eletrônicos

O Espírito Santo tem enfrentado uma forte onda de calor nos últimos dias. Há 10 dias, a temperatura bateu recorde em 2020 e atingiu a marca de 39,5?°C, na cidade de Alegre. E não são só os humanos e bichos que sofrem com o calor, os aparelhos eletrônicos também. As altas temperaturas podem diminuir o tempo de vida útil dos chips e fazer com que as baterias se degradem, por exemplo. Esse é o assunto desta edição do CBN e a Tecnologia! Gilberto Sudré vai explicar os cuidados necessários com os eletrônicos em ambientes de calor. Confira!