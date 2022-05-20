Fique por dentro das mudanças mais recentes do WhatsApp

O Whatsapp está no dia a dia de muitas pessoas. Seu uso é tão normal que nem sempre percebemos suas melhorias e novidades. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia” vamos entender as mudanças mais recentes do comunicador instantâneo. O popular app de mensagens vai permitir, por exemplo, que seus usuários respondam com emojis às mensagens de seus contatos e enviem vídeos de até 2 GB para seus contatos. Também há possibilidade de chamadas em grupos de até 32 pessoas e limitação de reencaminhamento de mensagens. Ouça a conversa completa com o comentarista Gilberto Sudré!