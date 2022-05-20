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CBN e a Tecnologia

Fique por dentro das mudanças mais recentes do WhatsApp

Quem explica é o comentarista de Tecnologia, Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 11:08

Publicado em 

20 mai 2022 às 11:08
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
O Whatsapp está no dia a dia de muitas pessoas. Seu uso é tão normal que nem sempre percebemos suas melhorias e novidades. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia” vamos entender as mudanças mais recentes do comunicador instantâneo. O popular app de mensagens vai permitir, por exemplo, que seus usuários respondam com emojis às mensagens de seus contatos e enviem vídeos de até 2 GB para seus contatos. Também há possibilidade de chamadas em grupos de até 32 pessoas e limitação de reencaminhamento de mensagens. Ouça a conversa completa com o comentarista Gilberto Sudré!
CBN e a Tecnologia - 20-05-22

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