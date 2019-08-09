Fique atento: cibercriminosos criam páginas falsas para roubar dados

Uma das maneira dos cibercriminosos enganarem os internautas é enviando e-mails falsos ou direcionando os usuários para websites falsos muito parecidos com os reais, com o intuito de roubar dados. Isso tem ampliado o número de vítimas no ambiente virtual.

Nesta sexta-feira (09), direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, o comentarista Gilberto Sudré explica como os cibercriminosos tornaram a prática mais sofisticada e aponta como os internautas devem se proteger. A discussão sobre o assunto tem movimentado a conferência internacional da qual ele participa. Confira!