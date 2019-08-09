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Fique atento: cibercriminosos criam páginas falsas para roubar dados

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 10:31

Publicado em 

09 ago 2019 às 10:31
Uma das maneira dos cibercriminosos enganarem os internautas é enviando e-mails falsos ou direcionando os usuários para websites falsos muito parecidos com os reais, com o intuito de roubar dados. Isso tem ampliado o número de vítimas no ambiente virtual.
Nesta sexta-feira (09), direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, o comentarista Gilberto Sudré explica como os cibercriminosos tornaram a prática mais sofisticada e aponta como os internautas devem se proteger. A discussão sobre o assunto tem movimentado a conferência internacional da qual ele participa. Confira!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 09-08-19

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