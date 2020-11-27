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CBN E A TECNOLOGIA

Fique alerta: provedor de internet pode rastrear sites que visitamos?

Ouça as explicações de Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:03

Publicado em 

27 nov 2020 às 12:03
Quando se fala em navegação na internet, inúmeras dúvidas permeiam o imaginário popular,  principalmente em se tratando de segurança. E nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré nos orienta sobre um importante assunto: será que o provedor de internet acompanha o nosso histórico de navegação pelos site? Ficou assustado? Sudré explica. Pelo artigo 14 do Marco Civil da Internet é destacado que "na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet". Além disso, de modo geral, o provedor só vai registrar a atividade dos seus usuários após receber uma ordem judicial (para monitorar um investigado, por exemplo). "O provedor da internet tem que guardar o chamado registro de conexão que basicamente é o IP, data e hora de inicio e fim da conexão. Mas não de conteúdo", alerta. Sudré alerta que há cerca de dois anos uma operadora, por exemplo, recebeu uma multa milionária por violar essas regras. Confira!
CBN e a Tecnologia - 27-11-20

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